Bubinoblog - PALINSESTI 10-16 NOVEMBRE 2024: L’AMICA GENIALE, THE VOICE KIDS VS IL PATRIARCA, ATP FINALS

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 10 al 16Rai1 D: Purché Finisca Bene: Tutto a Posto 1°Tv L:4 (1/5) new M: Don Matteo 14 (5/10) 1°Tv M: Tutti i Sogni Ancora in Volo (2/2) R G: Belgio-Italia (Nations League) V: The(1/6) new S: Ballando Con Le Stelle (8/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Io Canto Generation (6/6) G: Endless Love 1°Tv V: Il2 (1/6) new S: Tu Sì Que Vales (9/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni L’11/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia (Riassunto) Dal 12/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia 1°Tv Rai2 D: Tennis ATP(21:00) L: Boss in Incognito R M: Tennis ATP(21:00) M: Stucky + The Bad Guy (3/6) 1°Tv G: Delitti in Famiglia V: NCIS + NCIS Hawai’i fine S: 911 + 911 Lone Star 1°Tv Italia 1 D: Le Iene Show L: The Great Wall M: Die Hard: Un Buon Giorno per Morire M: Sole a Catinelle G: Le Iene Presentano: Inside (6/6) V: Una Notte al Museo S: I Croods Altre segnalazioni L’11/10 e 13-16/11 ore 14:00 – ATPAltre segnalazioninessuna segnalazione Rai3 D: Report (20:35) L: Lo Stato delle Cose M: Amore Criminale M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: FarWest S: Sapiens: Un Solo Pianeta new Rete 4 D: E’ Sempre Cartabianca di Domenica (3/4) L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Furo dal Coro G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione La7 D: Le Fate Ignoranti L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7D D: Desperate Housewives L: Bull M: Josephine M: Devious Maids G: Giustizia Imperfetta V: Sognando Beckham S: Josephine Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione Tv8 D: Man in Black: International L: GialappaShow (4/8) M: X Factor: Live (8/13) 1°Tv free M: 4 Ristoranti 1°Tv G: Prima o Poi Mi Sposo V: Pechino Express: La Rotta del Dragone (10/10) 1°Tv free S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy 1°Tv M: Comedy Match R M: La Corrida G: Il Contadino Cerca Moglie (4/8) V: Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione CLICCA QUI PER IDAL 3 AL 9Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.