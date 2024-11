Palermotoday.it - Palermo in jazz, concerto di Salvo Campana al Cantavespri: risuonano le più belle colonne sonore del cinema

Leggi tutto su Palermotoday.it

Le piùdelreinterpretate in chiave. Domenica a pranzo, nello storico contesto del quartiere Kalsa, in pieno centro storico,al pianoforte ripercorrerà in chiave del tutto originale i successi classici del grande schermo, in occasione della rassegna.