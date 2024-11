Veneziatoday.it - Otto spettacoli in cartellone per la nuova stagione teatrale di San Stino di Livenza

Leggi tutto su Veneziatoday.it

È ai nastri di partenza ladel Teatro Romano Pascutto di Sandigli appuntamenti in- senza dimenticare le domeniche in famiglia pensate per i più piccoli -, promossi e organizzati dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con Arteven.Clicca.