Zon.it - Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 6 novembre 2024: Vergine paziente

Leggi tutto su Zon.it

L’diFox per oggi,Ariete Toro Potresti sentirti teso e nervoso. Circondati di persone fidate per ritrovare serenità. Gemelli Giove nel segno porta opportunità, ma potresti sentirti stressato. In amore, Venere opposta genera dubbi; cerca chiarezza nei sentimenti. Cancro Giornata ideale per viaggiare e stare con persone care. Le nuove iniziative avranno successo. Leone Possibili insoddisfazioni lavorative. Tuttavia, il fine settimana è propizio per l’amore; avvicinati a chi ti piace o risolvi malintesi.Con Mercurio, Sole e Luna favorevoli, ritrovi ottimismo. In amore, siie comprensivo. Bilancia Marte presto favorevole migliorerà la tua energia. In amore, la situazione è in miglioramento. Scorpione Sei il segno più favorito del weekend.