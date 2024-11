Genovatoday.it - "Non abbiamo il biglietto e non vogliamo farlo", poi le coltellate al capotreno

Leggi tutto su Genovatoday.it

Possibili disagi oggi, martedì 5 novembre 2024, per chi deve spostarsi in treno. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero di otto ore per la giornata di oggi dopo l'accoltellamento delavvenuto ieri a.