It.insideover.com - Netanyahu silura Gallant: in Israele falchi senza più freni?

Leggi tutto su It.insideover.com

Via Yoav, dentro Israel Katz: Benjamincambia il ministro della Difesa e manda un messaggio chiaro, ovvero che incomandano ipolitici e lo spazio d’azione per la componente delle forze armate più aperta a contenere le escalation belliche mediorientali si va restringendo sempre più. La notizia giunge come un fulmine .: inpiù? InsideOver.