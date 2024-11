Ilgiornale.it - Neonato seviziato dal padre in ospedale. "Voleva il bimbo invalido per il sussidio"

Leggi tutto su Ilgiornale.it

L'uomo, arrestato per maltrattamenti e lesioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. La mamma del: "Io non gli ho fatto niente"