Brindisireport.it - Naufragio al largo di Lampedusa: motovedetta di Brindisi salva 50 persone

Leggi tutto su Brindisireport.it

– Fra i naufraghi c’era anche una neonata in imminente pericolo di vita. LaCp 281, in servizio presso la Capitaneria di porto di, hato cinquanta migranti finiti in mare a seguito del ribaltamento del barchino a bordo del quale stavano cercando di raggiungere.