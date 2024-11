NatoMeloni | Ruolo fondamentale Italia

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

13.33 "Abbiamo ribadito ildell'nell'Alleanza Atlantica, leader per qualità e quantità della nostra azinoe:siamo il primo contributore in termini assoluti di missioni e quindi anche al bilancio della Nato".Lo ha detto la premier Meloni alla stampa dopo l'incontro con Rutte,segretario Nato Tra i punti discussi "il sostegno degli alleati alla legittima difesa dell'Ucraina",ha aggiunto Meloni."L'obiettivo comune resta costruire le migliori condizioni possibili per una pace giusta". "L'ha fatto la propria parte".