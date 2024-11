Anteprima24.it - Napoli, una panchina in ricordo del piccolo Samuele Gargiulo

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadedicata alla memoria del, vittima nel 2021 a soli 4 anni del gesto violento del domestico di famiglia, è stata collocata stamattina a piazza Cavour, a. Una targa lo ricorderà , in questo modo, a tutti i cittadini.   “Un bimbo che perde la vita in un modo così tragico diventa immediatamente figlio della comunità , dolore collettivo di tutta la città , che ha il dovere di proteggere in ogni modo i suoi bambini e di stringersi alla sofferenza della famiglia” ha sottolineato l’assessore comunale Luca Trapanese.     “In questi giorni difficili, dove vediamo coinvolti i minori della nostra città in atti terribili – ha aggiunto Trapanese – vittime e carnefici, è necessario anche ricordare un evento tragico, e fortificare la memoria di chi è stato vittima, per invitare la comunità tutta al senso di responsabilità e di cura di ciascuno e per non dimenticare”.