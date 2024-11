Udinetoday.it - Monopattino contro un'auto, grave un ragazzo

Leggi tutto su Udinetoday.it

Un18enne, che era alla guida di un, è rimastomente ferito dopo essersi scontrato con un'vettura a Cervignano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via Terza Armata. Le forze dell'ordine sono impegnate per ricostruire la dinamica della collisione tra i.