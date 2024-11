Baritoday.it - Mola di Bari, il ritorno di Doña Flor al festival 'Casa van Westerhout'

Leggi tutto su Baritoday.it

Tra i capolavori del teatro d’opera italiano di fine Ottocento, l’atto unico «» di Niccolò vantorna in scena in un’edizione speciale per il progetto dell’Agìmus didi, che celebra nella città natale il grande compositore di origini fiamminghe in collaborazione con.