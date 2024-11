Fanpage.it - Modena, 15enne picchiata e bullizzata da tre compagne di scuola per aver tolto il velo

Tre 15enni, anche loro come la vittima originarie del Marocco, sono indagate in un comune della Bassa Modenese dalla procura dei minori di Bologna per stalking e lesioni in concorso aggravati.