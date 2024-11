Liberoquotidiano.it - Mo: in migliaia manifestano in Israele contro rimozione Gallant

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) - Protesteladel ministro della Difesa israeliano stanno avendo luogo in tutto. Circa 1.000 manifestanti si sono radunati vicino alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme.di persone stanno manifestando a Tel Aviv, centinaia si sono radunati ad Haifa. Circa 70 dimostranti sono nella città di Be'er Sheva, nel sud di. I manifestanti hanno bloccato l'autostrada Ayalon di Tel Aviv in entrambe le direzioni. Circa 150 dimostranti svolgono un sit in all'incrocio di Nahalal e decine sono radunati all'incrocio di Carmiel, nel nord dinel nord di