Imolaoggi.it - Milano. Borse, orologi e gioielli rubati: fermati 3 stranieri

Una parte del bottino in auto. Un’altra parte in quella casa che avevano affittato per quella che hanno cercato di far passare come una “vacanza”. Tre uomini – un cileno di 30 anni, un peruviano di 21 e un suo connazionale di 31 – sono statidomenica sera acon l’accusa di ricettazione.