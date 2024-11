Unlimitednews.it - Migranti, Salvini “Dev’essere normale espellere chi delinque”

MILANO (ITALPRESS) – “Se stiamo all’ultimo caso è chiaro che questo disgraziato accoltellatore egiziano secondo qualche giudice non possiamo espellerlo perché l’Egitto non è un Paese sicuro, quando ci vanno 15 milioni di turisti. Quando c’è qualchente senza biglietto che aggredisce e accoltella dobbiamo anche poterlo rimandare a casa sua. Una parte rilevante di queste aggressioni è imputabile ai cittadini stranieri non regolari, che un Paesedovrebbe poter”. Così il vice premier e ministro, a margine dell’inaugurazione di Eicma. xp2/ads/col/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo