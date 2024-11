Liberoquotidiano.it - **Messina Denaro: maestra Bonafede al gup, 'girava tranquillamente per Campobello'**

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Da boss latitante, nel 2017 Matteo Messina" perdi Mazara (Trapani). A dirlo, rendendo dichiarazioni spontanee, è stata Laura, ladicondannata oggi a 11 anni e 4 mesi per avere favorito la latitanza del capomafia, a cui era anche legata sentimentalmente. Nel 2017, dopo un periodo in cui non si erano visti, un nuovo incontro, casuale, come dice la donna al gup. "Lui a quanto pareanche al mio paese, quindi quando mi vedeva lui mi riconosceva ma io non conoscendolo. cioè non aspettandomelo, ecco, non lo vedevo sempre, ma in quel 2017 ha avuto modo anche di farsi riconoscere, e quindi con la stessa modalità mi ha fatto cenno con le luci, poi io l'ho seguito, abbiamo lasciato la mia macchina e ce ne siamo andati con la sua, sempre tutelandomi nella maniera di non farmi vedere al mio paese nella macchina con un uomo".