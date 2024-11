Parmatoday.it - Mercato immobiliare a Parma: compravendite in crescita

Leggi tutto su Parmatoday.it

Tra le città più vivaci in Emilia-Romagna spicca, che continua a registrare unacostante delleimmobiliari residenziali. “Negli ultimi anni, stiamo notando un sostenuto dinamismo in città che si estende anche alla provincia. Questo trend è alimentato non solo dal.