Ilfoglio.it - Meloni puntella la Nato e l'Ucraina (da Trump). Il miraggio del 2% per le spese militari

Leggi tutto su Ilfoglio.it

La febbre della vigilia americana contagia tutti. In Parlamento, come a Palazzo Chigi. In Transatlantico sale la temperatura con i forzisti in imbarazzo (“voteremmo Trharris: una crasi per dire che. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti