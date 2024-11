Mario Sechi | un copione già scritto Giustizia è sfatta

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Riunione di redazione, tre settimane fa: «Facciamo questo titolo d'apertura: “Meloni richiude i confini”, così a stretto giro manderemo in rotativa una prima pagina con un titolo di segno opposto: “I giudici riaprono i confini”». Come avevamo previsto il 21 ottobre scorso, dopo il decreto legge del governo, i magistrati hanno continuato l'operazione di smontaggio delle riforme del governo Meloni sull'immigrazione, ieri il tribunale di Catania ha ribadito che l'Egitto e il Bangladesh non sono Paesi sicuri e dunque non ci sarà nessun rimpatrio. Siamo di fronte a un «esproprio» di competenze che sono esclusiva dell'esecutivo, un fatto non più episodico, ma un vero e proprio contro -programma politico attuato da una parte della magistratura che ha deciso di andare allo scontro istituzionale. È evidente che la posta in gioco non è solo la riforma della, ma il diritto -dovere del governo di guidare il Paese.