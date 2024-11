Davidemaggio.it - Maria Vera Ratti sarà il notaio Roberta Valente per la Rai

L’estate è finita ma Sorrento è ancora in piena attività, anzi: da alcuni giorni sono iniziate le riprese di una nuova serie Rai, riprese che proseguiranno fino all’anno nuovo, per poi terminare a Roma in febbraio. Il titolo di questa produzione Rodeo Drive èin Sorrento – salvo nuovi cambiamenti: in prima battuta doveva essereMente –in Amalfi – e avrà per protagonista. L’attrice avellinese negli ultimi anni ha preso parte a numerose e famose produzioni tv quali I Bastardi di Pizzofalcone 3, La Vita Bugiarda degli Adulti, Sabato domenica e lunedì e soprattutto Il Commissario Ricciardi, dove interpreta Enrica, il grande amore del protagonista.lei a vestire i panni di questo giovane, alle prese con tanti casi spinosi di cui occuparsi come nella migliore tradizione Rai.