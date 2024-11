Marconi | la giovane storia del wireless coinvolti oltre 2 000 studenti della regione Lazio

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

L'Ufficio Scolastico Regionale per illancia il concorso e il percorso formativo intitolato “: ladel”, in occasione del 150º anniversario dalla nascita di Guglielmo. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Direzione Generale, è realizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e vede la media partnership di Rai Scuola, Rai Play Sound, Rai Radio Kids e Rai Radio Techetè. L'articolo “: ladel”,2.000