Manovra promossa dall’Inps | Da interventi risvolti favorevoli su tenuta pensioni

Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –dall'Inps. La legge di bilancio ''prevedeche potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, conanchesulladel sistema previdenziale'', afferma il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, impegnate nell'esame della legge di bilancio. Più in generale, il ddl ''segna .