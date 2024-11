Liberoquotidiano.it - Manovra, Conflavoro: “Serve più coraggio per sostenere imprese”

“Lacontinua sulla linea di quella del 2024 e noi siamo ben contenti che il governo Meloni pensi al contrasto al carovita concentrandosi sui lavoratori, dal taglio del cuneo ai fringe benefit. Ma l'approccio è comunque cauto quando invece serviva ulteriore. In questo meccanismo di sostegno continua a essere ignorato chi può spingere davvero il rilancio del Paese se messo in grado di crescere e investire, cioè le piccole e medie”. Così il presidente diRoberto Capobianco, dopo l'audizione sul Ddl Bilancio cui hanno partecipato per l'associazione Maurizio Centra componente del CTS dicon delega alla Fiscalità, Irene Botta responsabile Relazioni istituzionali e Gennaro Broya de Lucia presidente diPMI Sanità. “Sono le PMI che generano il PIL e creano lavoro e benessere, ma non possiamo sperare che, da sole, possano per sempre prendere in mano il Paese.