Avellinotoday.it - L’Unione Camera Penali Italiane dice no al pacchetto sicurezza a Roma, con la Camera Penale Irpina in prima linea

Leggi tutto su Avellinotoday.it

si è data appuntamento oggi a, presso il centro congressi di Piazza di Spagna per dire no alproposto dal Governo, in difesa della Costituzione e del dirittoliberale. L’evento, svoltosi in concomitanza con l’astensione dalle udienze.