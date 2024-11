Milleunadonna.it - Lory Del Santo: "Quando rimasi paralizzata in ascensore con Trump. Poi la sua proposta"

Leggi tutto su Milleunadonna.it

Non è certo la prima volta che un miliardario manifesta interesse perDel, assurta agli onori delle cronache quando negli anni Ottanta raccontò di essere stata ospite sul panfilo Nabila di Adnan Khashoggi e di aver ricevuto da lui in dono un rubino. Ma stavolta l’attrice e regista chiama in causa “il” mili.