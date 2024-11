Feedpress.me - L'ombra della 'ndrangheta sulla morte di David Rossi (Mps)?. La Commissione parlamentare d'inchiesta vuole vederci chiaro

Le ombreintorno al caso di, il responsabilecomunicazione dimorto precipitato dal suo ufficio in banca il 6 marzo 2013 . Lad’ha reso noto che andrà a approfondire eventuali connessioniviolenta del manager con la criminalità organizzata, in particolare, ha spiegato il presidente Gianluca Vinci in una conferenza.