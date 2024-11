Lidentita.it - Lo strappo finale di De Luca contro Schlein: ok alla legge per il terzo mandato, in 33 per lui

Leggi tutto su Lidentita.it

Un mese esatto fa l’annuncio, oggi la conferma di unodefinitivo con la posizione della segretaria nazionale del Pd Elly: laregionale della Campania che consentirà ila Vincenzo Deè stata approvata dal Consiglio regionale. Tutti con De, o quasi. Hanno votato in 33 i favorevoli, . Lodi De: okper il, in 33 per lui L'Identità.