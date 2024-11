LIVE – Trento-Badalona 43-46 Eurocup 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 7^ giornata del Gruppo A dell’di. Interessante scontro diretto in cui gli uomini di coach Galbiati proveranno a battere un’altra formazione a quota due vittorie per rilanciarsi in ottica passaggio del turno. In particolare, la Dolomiti Energia ha ottenuto entrambe le vittorie davanti al proprio pubblico e, inoltre, nel weekend è arrivata la prestigiosa vittoria contro l’Olimpia Milano in campionato La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 5 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F543-46 22? – Lamb risponde a Pustovyi. 45-48 FINE SECONDO QUARTO 43-46 20? – Rimessa battuta malissimo dala 4?1, Ellis sfiora il canestro del -1.