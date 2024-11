Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Metz 2024 in DIRETTA: c’è l’italiano tra il russo e le Finals

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Andrey. Partita che si presenta molto più equilibrata di quanto non dica la classifica, che vede ilal 9° posto mondiale, mentre al’azzurro si trova appena fuori la top 50. Con una vittoria quest’oggi il torinese non sarebbe sicuro di chiudere l’anno tra i primi 50 giocatori del mondo, serve infatti almeno una semifinale nell’ultimo torneo dell’anno, dove peraltro l’anno scorso giunse in quarti di finale. Ilinvece deve assolutamente vincere per mettersi provvisoriamente dentro gli otto “maestri” che si sfideranno dalla giornata di domenica prossima al PalaAlpi Tour di Torino. La sfida è veramente tirata con Casper Ruud e Alex De Minaur, che verrebbe provvisoriamente scavalcato in caso di successo odierno del