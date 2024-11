Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Metz 2024 in DIRETTA: azzurro al servizio in avvio di match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALorenzoalGiocatori in campo! 13:58 Russo che ha la certezza di disputare le Finals, dopo il ritiro odierno di Novak Djokovic. Tuttavia, con una vittoria oggi, si metterebbe provvisoriamente dietro Alex De Minaur, con Grigor Dimitrov che ormai non può più raggiungere il giocatore moscovita. 13.52che ha bisogno di un exploit per chiudere l’anno nei primi 50 giocatori del mondo. Non che sia un imperativo, per lui la cosa importante è ritrovare quel tennis che l’ha portato a un passo dalla top 20. 13:45 Precedenti nel circuito maggiore che vedono l’prevalere. Due vittorie persulla terra battuta mentre l’unica del russo arrivò in finale a Vienna sul veloce indoor. C’è un altro precedente molto datato ed allo Challenger, vinto da