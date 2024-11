Inter-news.it - LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal

Leggi tutto su Inter-news.it

protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle 15.14.45 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simone. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 21 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con 7 punti dopo le prime tre partite europee.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indi) ©-News.