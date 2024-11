Linkiesta.it - L’impegno di Sace per favorire la transizione sostenibile delle imprese italiane

Leggi tutto su Linkiesta.it

Le sfide tecnologiche e ambientali del presente e del futuro possono essere un enigma per molte aziende, specialmente le più piccole. La capacità di cambiare, trasformarsi, adattarsi a nuovi scenari e nuove esigenze è un elemento raro. Per questoed Eni hanno siglato una collaborazione strategica mirata ad ampliare le sinergie all’interno dell’alleanza Open-es, la piattaforma di misurazione e di miglioramentocaratteristiche Esg (Ambientali, sociali e di governance) che punta a sostenere le, in particolare le Pmi (Piccole e medie), nel loro percorso verso modelli di business più sostenibili e competitivi. L’accordo tra le due compagniemira a integrare i servizi di Open-es con il nuovoEsg Hub, ecosistema digitale lanciato recentemente per fornire risorse, strumenti e servizi dedicati alla trasformazionePmi.