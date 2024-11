Torinotoday.it - Lilla-Juventus 1-1: in Champions è un rigore di Vlahovic a rimettere tutto a posto

Leggi tutto su Torinotoday.it

Pareggia lanella quarta giornata di: è 1-1 agrazie al calcio didial 60' che mette le cose ain una gara dai più volti e per nulla facile per la bravura dei padroni di casa, una delle formazioni rivelazione della competizione. Motta opta per.