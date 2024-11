Linkiesta.it - L’evoluzione di un classico spiegata da Angelo Marchesi

Quanti sono i caffè serviti dadal 1824 a oggi? Forse milioni? Chi volesse cimentarsi a calcolarlo può partire dalle parole dinel libro che celebra il bicentenario di questa storica pasticceria (“Pasticceriasavoring the spirit of Milan” di Julia Buckley, editore Assouline). Nella futurista e veloce “città che sale” di Boccioni, si calcola che un milanese impieghi circa trenta secondi a bere un caffè al bancone, come afferma l’ultimo discendente di casa. Anche se poi a dire il vero non da subito il caffè ha fatto la sua comparsa in quell’angolo di Santa Maria alla Porta dalla facciata color senape, sede storica della pasticceria, che ha resistito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e oggi sembra essere sfuggito al trascorrere del tempo.