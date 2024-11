L’esperto | Contratti swap nulli? Occhio a violazioni contrattuali o normative

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Quali sono le principali ragioni per cui iderivati(contratto con il quale le due controparti decidono di scambiarsi somme di denaro in base alle specifiche del contratto stesso che determinano la classificazione per tipologie dei) vengono dichiaratidai tribunali italiani? A fare il punto con Adnkronos/Labitalia l’avvocato . L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.