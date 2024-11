Lookdavip.tgcom24.it - Lazza e Greta Orsingher, ultimi acquisti (firmati) prima del parto

Passeggiata in centro a Milano per. In un mite pomeriggio d’autunno, la coppia è stata paparazzata in giro per il quadrilatero della moda. Non solo shopping per loro, che chiacchierano sereni e sognano l’imminente futuro: tra pochissimo infatti il rapper e l’influencer diventeranno genitori. La love storyScatto di coppiaLe prime indiscrezioni sulla frequentazione dihanno iniziato a circolare a fine 2023 ma la conferma ufficiale sulla love story è arrivata solo a marzo di quest’anno, con un bacio di coppia pubblicato su Instagram. Influencer e modella 30enne,è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ha avuto anche una liaison con Fedez,che lui si fidanzasse con Chiara Ferragni., al secolo Jacoporini, non ha ormai più bisogno di presentazioni: rapper e produttore discografico, si piazza ai primi posti in classifica.