Quicomo.it - Lavoro in nero, attività sospesa e sanzioni per due ristoranti a Como e Grandate

Leggi tutto su Quicomo.it

La guardia di finanza in azione con dei controlli in materia di. Sono stati verbalizzati due, uno die l’altro di, per aver impiegato irregolarmente due lavoratori origine cubana e per avere tre "lavoratori in", un russo e due italiani.Sospese le