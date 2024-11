Repubblica.it - Laura Andrei, per dieci anni capotreno in servizio sulle tratte liguri: “Sui regionali lavorare è un incubo, la violenza è sempre in agguato”

L’accoltellamento del controllore a Genova Rivarolo e le continue aggressioni. "Ai colleghi consigliamo l’autotutela: si capisce chi è pericoloso e non si chiede il biglietto. La polizia non ha organici sufficienti per scortarci e le promesse della Regione sulla vigilanza.