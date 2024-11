Quotidiano.net - L'Amerigo Vespucci a Phuket, 27/ma tappa del tour mondiale

L'approderà oggi per la prima volta in Thailandia, a, 27/madel, terzanel Sud-est asiatico; la sosta segue di pochissimi giorni lo scalo nella città di Belawan, in Indonesia, dove, in meno di 48 ore di permanenza, oltre 5.000 visitatori sono saliti a bordo dello storico veliero della Marina Militare. Ad accogliere la nave ci sarà l'ambasciatore d'Italia a Bangkok Paolo Dionisi e le autorità civili e militari locali. In visita a bordo della nave scuola in sosta a, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Il Masaf, fin dalla partenza da Genova nel luglio 2023, ha scelto navecome una delle piattaforme per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco.