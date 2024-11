L' America sceglie il 47 presidente

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

0.52 Oggi è l'Election Day, il giorno i cui gli Stati Unitiranno il 47mo, e mai come questa volta la scelta di milioni dini avrà ricadute anche sul resto del mondo. Dalla crisi in Medio Oriente,al conflitto in Ucraina e al futuro della Nato.Harris sta partecipando a 5 eventi in Pennsylvania, dove terminerà con un comizio con Lady Gaga. Trump sta visitando North Carolina, Pennsylvania e Michigan, dove concluderà la sua campagna. Intanto sono quasi 79 mln glini che hanno già votato per posta.