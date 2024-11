Chietitoday.it - L'aeroporto perde passeggeri: Di Marco chiede l’audizione dei vertici Saga

Leggi tutto su Chietitoday.it

In merito alla perdita dirilevata dai dati Assaeroporti per l'd'Abruzzo, il consigliere regionale Antonio Diannuncia un'audizione deiin Commissione Infrastrutture della quale è vicepresidente. "remodeidio chi per.