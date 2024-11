Ilgiorno.it - Ladro in bicicletta assalta le farmacie di notte, ma gli allarmi lo mettono in fuga a mani vuote

Brembio (Lodi), 5 novembre 2024 –inpercorre chilometri per colpire ledi: nel week-end, tre punti vendita della Bassa, a Brembio, Secugnago e San Martino in Strada, sono finiti nel mirino di uno sconosciuto che ha cercato di penetrare all'interno per rubare soldi e farmaci. A Brembio, ha utilizzato un tombino di ghisa staccato dalla strada per colpire ripetutamente la bussola dell'erogatore esterno dei farmaci. L'allarme è scattato e il malvivente è scappato. Colpi analoghi negli altri due paesi ed anche qui però i blitz sono falliti in quanto l'impianto antintrusione è scattato. Dalle indagini non è escluso che si sia trattato di unpendolare arrivato in stazione a Secugnago per poi farsi il giro nella Bassa in sella ad una bici rubata poco prima.