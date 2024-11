Davidemaggio.it - La Talpa 4, diretta prima puntata

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Anticipazionidi martedì 5 novembre 2024 Su Canale 5, Diletta Leotta conduce ladella quarta edizione de La, di ritorno sulle reti Mediaset a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del martedì per seguire e aggiornare intutto ciò che accade nel corso della serata.Dieci i concorrenti: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia), Andrea Preti e Gilles Rocca. Vivranno a stretto contatto per 6 settimane, mettendosi alla prova tra rivalità e alleanze, al fine di superare con ingegno, coraggio e resistenza numerose sfide per aggiudicarsi il montepremi finale. Ma con una grande difficoltà: tutti dubiteranno di tutti, perché uno di loro, la, senza svelarsi, cercherà di sabotare le prove dei compagni.