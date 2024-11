Metropolitanmagazine.it - La Regina Camilla è malata

Dopo la malattia di Re Carlo e di Kate Middleton, adesso anchenon sta bene. La Parker Bowles è tornata nel Regno Unito il 30 ottobre dopo un tour ufficiale in Australia, con una sosta di tre giorni in India e da subito ha accusato dei dolori al petto. Stamani un portavoce dei Windsor ha comunicato che i medici di corte hanno detto alla sovrana di stare a riposto e di annullare tutti i prossimi impegni. Pare infatti che la la Reginaabbia un’infezione al torace. “Sua Maestà è attualmentea causa di un’infezione al torace, per la quale i suoi medici le hanno consigliato un periodo di riposo. Con grande rammarico, sua Maestà ha dovuto pertanto ritirarsi dai suoi impegni per questa settimana, ma spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare regolarmente agli eventi commemorativi di questo fine settimana in occasione del Remembrance Day.