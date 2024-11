Lortica.it - La petrarchina Aurora Serafieri ai vertici del Campionato Italiano Allieve

Leggi tutto su Lortica.it

La Ginnastica Petrarca aideldi ritmica. Il merito è diche ha centrato il quarto posto alle finali nazionali Gold di Cervia e che, a confronto con le migliori coetanee di tutta la penisola, è stata protagonista di una prova impeccabile per accuratezza, eleganza e pulizia degli esercizi con cui è riuscita a piazzarsi ai piedi del podio. Classe 2014, la ginnastaha gareggiato nella categoria2^ Fascia in un programma completo tra corpo libero, fune e cerchio, dimostrando preparazione e carattere in ognuna delle esibizioni costruite con le allenatrici Francesca Lapi, Benedetta Moroni e Anna Bigi. Il cammino stagionale diè stato caratterizzato da un costante crescendo di prestazioni e soddisfazioni: ilindividuale, infatti, era stato aperto dal quinto posto regionale a cui ha fatto seguito il terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale che ha permesso di acquisire motivazioni e consapevolezze utili per gettare le basi per il quarto posto nazionale.