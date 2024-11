Romatoday.it - La notte bianca di Villa Medici

Leggi tutto su Romatoday.it

Il 28 novembre,si trasforma in un luogo in cui arte contemporanea, patrimonio e paesaggio risuonano all’unisono e presenta la. Un appuntamento serale che mette in mostra il lavoro dei sedici borsisti in residenza anel campo delle arti visive e plastiche.