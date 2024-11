Fanpage.it - La MotoGP spiega perché l’ultimo GP del 2024 si corre a Barcellona dopo l’alluvione di Valencia

Leggi tutto su Fanpage.it

La Dorna ha ufficializzato il circuito dove si disputerà l'ultimo Gran Premio delladella stagione inizialmente in programma aprima dell'alluvione che ha colpito la città spagnola: sirà anelle date in cui era originariamente fissato. Ecco i motivi per cui si è scelto il tracciato catalano.