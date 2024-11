Ilgiornaleditalia.it - La Lazio batte il Cagliari e raggiunge Atalanta e Fiorentina

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Biancocelesti faticano ma vincono 2-1 contro i sardi che chiudono in 9 ROMA - Lail2-1 all'Olimpico eal terzo posto in classifica a quota 22 punti, due in meno dell'Inter e a distanza di tre dal Napoli capolista. Sono sedici i punti conquistati