La democrazia americana è più forte di Trump (ed anche di Kamala)

Washington, 5 novembre 2024 – A prescindere da chi esca vincitore dalle urne dell’Election Day, c’è già una certezza: lasopravviverà. Ed anzi, sarà ancora più. Non ci sarà nessuna svolta autoritaria, nemmeno se a trionfare dovesse essere Donald, con buona pace degli esperti di comunicazione della campagna diHarris. Buona parte della campagna elettorale dei Democratici, infatti, è stata caratterizzata dal presunto pericolo autoritario che scaturirebbe dalla vittoria di. Una narrazione secondo cui il sistema democratico sarebbe inpericolo. Diamo una notizia: non è così. E non sarà di certo questo racconto a spostare voti, da una parte come dall’altra. Ora, ci sono pochi dubbi sul fatto che anon dispiacerebbe essere un monarca piuttosto che un Presidente, magariassoluto.